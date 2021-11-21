UniX (UNIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UniX (UNIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UniX (UNIX) Informatie UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it's Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Officiële website: https://unixgaming.org Whitepaper: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf

UniX (UNIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UniX (UNIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.23K $ 65.23K $ 65.23K Totale voorraad: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M Circulerende voorraad: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.23K $ 65.23K $ 65.23K Hoogste ooit: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0.00026635 $ 0.00026635 $ 0.00026635 Meer informatie over UniX (UNIX) prijs

UniX (UNIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UniX (UNIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNIX begrijpt, kun je de live prijs van UNIX token verkennen!

