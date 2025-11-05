BeursDEX+
De live Universe Of Gamers prijs vandaag is 0.0002319 USD. Volg realtime UOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over UOG

UOG Prijsinformatie

Wat is UOG

UOG whitepaper

UOG officiële website

UOG tokenomie

UOG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Universe Of Gamers logo

Universe Of Gamers Prijs (UOG)

Niet genoteerd

1 UOG naar USD live prijs:

$0.00023305
+1.30%1D
mexc
USD
Universe Of Gamers (UOG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:02:29 (UTC+8)

Universe Of Gamers (UOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00015259
24u laag
$ 0.00023434
24u hoog

$ 0.00015259
$ 0.00023434
$ 0.00085665
$ 0.00015259
+0.89%

+0.87%

-41.48%

-41.48%

Universe Of Gamers (UOG) real-time prijs is $0.0002319. De afgelopen 24 uur werd er UOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00015259 en een hoogtepunt van $ 0.00023434, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UOG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00085665, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00015259 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UOG met +0.89% veranderd in het afgelopen uur, +0.87% in de afgelopen 24 uur en -41.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Universe Of Gamers (UOG) Marktinformatie

$ 231.90K
--
$ 231.90K
1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,916.812457
999,999,916.812457 999,999,916.812457

De huidige marktkapitalisatie van Universe Of Gamers is $ 231.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UOG is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999916.812457. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 231.90K.

Universe Of Gamers (UOG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Universe Of Gamers naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Universe Of Gamers naar USD $ -0.0001281555.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Universe Of Gamers naar USD $ -0.0001092202.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Universe Of Gamers naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.87%
30 dagen$ -0.0001281555-55.26%
60 dagen$ -0.0001092202-47.09%
90 dagen$ 0--

Wat is Universe Of Gamers (UOG)?

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Universe Of Gamers (UOG) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Universe Of Gamers Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Universe Of Gamers (UOG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Universe Of Gamers (UOG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Universe Of Gamers te bekijken.

Bekijk nu de Universe Of Gamers prijsvoorspelling !

UOG naar lokale valuta's

Universe Of Gamers (UOG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Universe Of Gamers (UOG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UOG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Universe Of Gamers (UOG)

Hoeveel is Universe Of Gamers (UOG) vandaag waard?
De live UOG prijs in USD is 0.0002319 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UOG naar USD prijs?
De huidige prijs van UOG naar USD is $ 0.0002319. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Universe Of Gamers?
De marktkapitalisatie van UOG is $ 231.90K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UOG?
De circulerende voorraad van UOG is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UOG?
UOG bereikte een ATH-prijs van 0.00085665 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UOG?
UOG zag een ATL-prijs van 0.00015259 USD.
Wat is het handelsvolume van UOG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UOG is -- USD.
Zal UOG dit jaar hoger gaan?
UOG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UOG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:02:29 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

