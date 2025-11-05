Universe Of Gamers (UOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00015259 $ 0.00015259 $ 0.00015259 24u laag $ 0.00023434 $ 0.00023434 $ 0.00023434 24u hoog 24u laag $ 0.00015259$ 0.00015259 $ 0.00015259 24u hoog $ 0.00023434$ 0.00023434 $ 0.00023434 Hoogste prijs ooit $ 0.00085665$ 0.00085665 $ 0.00085665 Laagste prijs $ 0.00015259$ 0.00015259 $ 0.00015259 Prijswijziging (1u) +0.89% Prijswijziging (1D) +0.87% Prijswijziging (7D) -41.48% Prijswijziging (7D) -41.48%

Universe Of Gamers (UOG) real-time prijs is $0.0002319. De afgelopen 24 uur werd er UOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00015259 en een hoogtepunt van $ 0.00023434, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UOG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00085665, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00015259 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UOG met +0.89% veranderd in het afgelopen uur, +0.87% in de afgelopen 24 uur en -41.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Universe Of Gamers (UOG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 231.90K$ 231.90K $ 231.90K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 231.90K$ 231.90K $ 231.90K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

De huidige marktkapitalisatie van Universe Of Gamers is $ 231.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UOG is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999916.812457. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 231.90K.