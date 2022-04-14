UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UnitedStates National Debt Coin (USNDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Informatie The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC Officiële website: https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UnitedStates National Debt Coin (USNDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.21K $ 8.21K $ 8.21K Totale voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.21K $ 8.21K $ 8.21K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over UnitedStates National Debt Coin (USNDC) prijs

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UnitedStates National Debt Coin (USNDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USNDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USNDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USNDC begrijpt, kun je de live prijs van USNDC token verkennen!

Prijsvoorspelling van USNDC Wil je weten waar je USNDC naartoe gaat? Onze USNDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

