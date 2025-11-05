UnitedHealth xStock (UNHX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 323.05 24u hoog $ 336.08 Hoogste prijs ooit $ 388.84 Laagste prijs $ 234.96 Prijswijziging (1u) +0.31% Prijswijziging (1D) +0.40% Prijswijziging (7D) -9.73%

UnitedHealth xStock (UNHX) real-time prijs is $329.83. De afgelopen 24 uur werd er UNHX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 323.05 en een hoogtepunt van $ 336.08, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UNHX hoogste prijs aller tijden is $ 388.84, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 234.96 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UNHX met +0.31% veranderd in het afgelopen uur, +0.40% in de afgelopen 24 uur en -9.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UnitedHealth xStock (UNHX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 528.80K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.16M Circulerende voorraad 1.60K Totale voorraad 24,752.43230453158

De huidige marktkapitalisatie van UnitedHealth xStock is $ 528.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UNHX is 1.60K, met een totale voorraad van 24752.43230453158. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.16M.