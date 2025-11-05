BeursDEX+
De live United States of Memerica prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MEMERICA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEMERICA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live United States of Memerica prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MEMERICA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEMERICA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 MEMERICA naar USD live prijs:

--
----
-44.90%1D
mexc
USD
United States of Memerica (MEMERICA) live prijsgrafiek
United States of Memerica (MEMERICA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.31%

-44.98%

-50.31%

-50.31%

United States of Memerica (MEMERICA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MEMERICA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMERICA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMERICA met +1.31% veranderd in het afgelopen uur, -44.98% in de afgelopen 24 uur en -50.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

United States of Memerica (MEMERICA) Marktinformatie

$ 81.93K
$ 81.93K$ 81.93K

--
----

$ 81.93K
$ 81.93K$ 81.93K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van United States of Memerica is $ 81.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMERICA is 100.00B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 81.93K.

United States of Memerica (MEMERICA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van United States of Memerica naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van United States of Memerica naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van United States of Memerica naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van United States of Memerica naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-44.98%
30 dagen$ 0-28.18%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is United States of Memerica (MEMERICA)?

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

United States of Memerica (MEMERICA) hulpbron

Officiële website

United States of Memerica Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal United States of Memerica (MEMERICA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je United States of Memerica (MEMERICA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor United States of Memerica te bekijken.

Bekijk nu de United States of Memerica prijsvoorspelling !

MEMERICA naar lokale valuta's

United States of Memerica (MEMERICA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van United States of Memerica (MEMERICA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEMERICA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over United States of Memerica (MEMERICA)

Hoeveel is United States of Memerica (MEMERICA) vandaag waard?
De live MEMERICA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEMERICA naar USD prijs?
De huidige prijs van MEMERICA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van United States of Memerica?
De marktkapitalisatie van MEMERICA is $ 81.93K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEMERICA?
De circulerende voorraad van MEMERICA is 100.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEMERICA?
MEMERICA bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEMERICA?
MEMERICA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MEMERICA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEMERICA is -- USD.
Zal MEMERICA dit jaar hoger gaan?
MEMERICA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEMERICA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:58:04 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

