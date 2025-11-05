United States of Memerica (MEMERICA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +1.31% Prijswijziging (1D) -44.98% Prijswijziging (7D) -50.31%

United States of Memerica (MEMERICA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MEMERICA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMERICA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMERICA met +1.31% veranderd in het afgelopen uur, -44.98% in de afgelopen 24 uur en -50.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

United States of Memerica (MEMERICA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 81.93K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 81.93K Circulerende voorraad 100.00B Totale voorraad 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van United States of Memerica is $ 81.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMERICA is 100.00B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 81.93K.