Unit Solana (USOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 147.89 $ 147.89 $ 147.89 24u laag $ 164.75 $ 164.75 $ 164.75 24u hoog 24u laag $ 147.89$ 147.89 $ 147.89 24u hoog $ 164.75$ 164.75 $ 164.75 Hoogste prijs ooit $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Laagste prijs $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Prijswijziging (1u) +0.81% Prijswijziging (1D) -1.61% Prijswijziging (7D) -19.79% Prijswijziging (7D) -19.79%

Unit Solana (USOL) real-time prijs is $159.25. De afgelopen 24 uur werd er USOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 147.89 en een hoogtepunt van $ 164.75, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USOL hoogste prijs aller tijden is $ 253.02, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 143.23 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USOL met +0.81% veranderd in het afgelopen uur, -1.61% in de afgelopen 24 uur en -19.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unit Solana (USOL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 22.19M$ 22.19M $ 22.19M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 79.62B$ 79.62B $ 79.62B Circulerende voorraad 139.36K 139.36K 139.36K Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Unit Solana is $ 22.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USOL is 139.36K, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 79.62B.