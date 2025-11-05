Unit Fartcoin (UFART) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.239061 $ 0.239061 $ 0.239061 24u laag $ 0.267883 $ 0.267883 $ 0.267883 24u hoog 24u laag $ 0.239061$ 0.239061 $ 0.239061 24u hoog $ 0.267883$ 0.267883 $ 0.267883 Hoogste prijs ooit $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Laagste prijs $ 0.239061$ 0.239061 $ 0.239061 Prijswijziging (1u) +3.83% Prijswijziging (1D) +10.01% Prijswijziging (7D) -28.28% Prijswijziging (7D) -28.28%

Unit Fartcoin (UFART) real-time prijs is $0.271357. De afgelopen 24 uur werd er UFART verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.239061 en een hoogtepunt van $ 0.267883, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UFART hoogste prijs aller tijden is $ 1.69, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.239061 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UFART met +3.83% veranderd in het afgelopen uur, +10.01% in de afgelopen 24 uur en -28.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unit Fartcoin (UFART) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 21.33M$ 21.33M $ 21.33M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 266.27M$ 266.27M $ 266.27M Circulerende voorraad 80.10M 80.10M 80.10M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Unit Fartcoin is $ 21.33M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UFART is 80.10M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 266.27M.