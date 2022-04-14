UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UNION Protocol Governance (UNN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UNION Protocol Governance (UNN) Informatie UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UNION Protocol Governance (UNN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 118.07K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 615.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 191.97K Hoogste ooit: $ 0.124261 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00019198

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UNION Protocol Governance (UNN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNN begrijpt, kun je de live prijs van UNN token verkennen!

Prijsvoorspelling van UNN Wil je weten waar je UNN naartoe gaat? Onze UNN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNN token!

