UniLend Finance (UFT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00292998 $ 0.00292998 $ 0.00292998 24u laag $ 0.00404861 $ 0.00404861 $ 0.00404861 24u hoog 24u laag $ 0.00292998$ 0.00292998 $ 0.00292998 24u hoog $ 0.00404861$ 0.00404861 $ 0.00404861 Hoogste prijs ooit $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Laagste prijs $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Prijswijziging (1u) -15.99% Prijswijziging (1D) -2.27% Prijswijziging (7D) -15.74% Prijswijziging (7D) -15.74%

UniLend Finance (UFT) real-time prijs is $0.003202. De afgelopen 24 uur werd er UFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00292998 en een hoogtepunt van $ 0.00404861, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UFT hoogste prijs aller tijden is $ 4.47, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0028792 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UFT met -15.99% veranderd in het afgelopen uur, -2.27% in de afgelopen 24 uur en -15.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UniLend Finance (UFT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 319.72K$ 319.72K $ 319.72K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 319.72K$ 319.72K $ 319.72K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van UniLend Finance is $ 319.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UFT is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 319.72K.