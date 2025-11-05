BeursDEX+
De live UniLend Finance prijs vandaag is 0.003202 USD. Volg realtime UFT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UFT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

UniLend Finance Prijs (UFT)

1 UFT naar USD live prijs:

$0.00319764
-2.40%1D
UniLend Finance (UFT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:01:45 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00292998
24u laag
$ 0.00404861
24u hoog

$ 0.00292998
$ 0.00404861
$ 4.47
$ 0.0028792
-15.99%

-2.27%

-15.74%

-15.74%

UniLend Finance (UFT) real-time prijs is $0.003202. De afgelopen 24 uur werd er UFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00292998 en een hoogtepunt van $ 0.00404861, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UFT hoogste prijs aller tijden is $ 4.47, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0028792 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UFT met -15.99% veranderd in het afgelopen uur, -2.27% in de afgelopen 24 uur en -15.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UniLend Finance (UFT) Marktinformatie

$ 319.72K
--
$ 319.72K
100.00M
100,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van UniLend Finance is $ 319.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UFT is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 319.72K.

UniLend Finance (UFT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van UniLend Finance naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van UniLend Finance naar USD $ -0.0009146820.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van UniLend Finance naar USD $ -0.0002608855.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van UniLend Finance naar USD $ -0.0004126862010580046.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.27%
30 dagen$ -0.0009146820-28.56%
60 dagen$ -0.0002608855-8.14%
90 dagen$ -0.0004126862010580046-11.41%

Wat is UniLend Finance (UFT)?

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

UniLend Finance (UFT) hulpbron

UniLend Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal UniLend Finance (UFT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je UniLend Finance (UFT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor UniLend Finance te bekijken.

Bekijk nu de UniLend Finance prijsvoorspelling !

UFT naar lokale valuta's

UniLend Finance (UFT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van UniLend Finance (UFT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UFT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over UniLend Finance (UFT)

Hoeveel is UniLend Finance (UFT) vandaag waard?
De live UFT prijs in USD is 0.003202 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UFT naar USD prijs?
De huidige prijs van UFT naar USD is $ 0.003202. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van UniLend Finance?
De marktkapitalisatie van UFT is $ 319.72K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UFT?
De circulerende voorraad van UFT is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UFT?
UFT bereikte een ATH-prijs van 4.47 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UFT?
UFT zag een ATL-prijs van 0.0028792 USD.
Wat is het handelsvolume van UFT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UFT is -- USD.
Zal UFT dit jaar hoger gaan?
UFT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UFT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
UniLend Finance (UFT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

