Unicorn Meat (W🍖) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0083012 24u hoog $ 0.0096438 Hoogste prijs ooit $ 0.01772418 Laagste prijs $ 0.00259296 Prijswijziging (1u) +0.98% Prijswijziging (1D) -5.73% Prijswijziging (7D) -13.04%

Unicorn Meat (W🍖) real-time prijs is $0.00894811. De afgelopen 24 uur werd er W🍖 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0083012 en een hoogtepunt van $ 0.0096438, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De W🍖 hoogste prijs aller tijden is $ 0.01772418, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00259296 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is W🍖 met +0.98% veranderd in het afgelopen uur, -5.73% in de afgelopen 24 uur en -13.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unicorn Meat (W🍖) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 891.16K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 891.16K Circulerende voorraad 99.99M Totale voorraad 99,990,775.43

De huidige marktkapitalisatie van Unicorn Meat is $ 891.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van W🍖 is 99.99M, met een totale voorraad van 99990775.43. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 891.16K.