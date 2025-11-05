BeursDEX+
De live Unicorn Meat prijs vandaag is 0.00894811 USD. Volg realtime W🍖 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de W🍖 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Unicorn Meat Prijs (W🍖)

1 W🍖 naar USD live prijs:

$0.0089553
-5.40%1D
-5.40%1D
Unicorn Meat (W🍖) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:01:38 (UTC+8)

Unicorn Meat (W🍖) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0083012
24u laag
24u laag
$ 0.0096438
24u hoog
24u hoog

$ 0.0083012
$ 0.0083012$ 0.0083012

$ 0.0096438
$ 0.0096438$ 0.0096438

$ 0.01772418
$ 0.01772418$ 0.01772418

$ 0.00259296
$ 0.00259296$ 0.00259296

+0.98%

-5.73%

-13.04%

-13.04%

Unicorn Meat (W🍖) real-time prijs is $0.00894811. De afgelopen 24 uur werd er W🍖 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0083012 en een hoogtepunt van $ 0.0096438, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De W🍖 hoogste prijs aller tijden is $ 0.01772418, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00259296 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is W🍖 met +0.98% veranderd in het afgelopen uur, -5.73% in de afgelopen 24 uur en -13.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unicorn Meat (W🍖) Marktinformatie

$ 891.16K
$ 891.16K$ 891.16K

--
----

$ 891.16K
$ 891.16K$ 891.16K

99.99M
99.99M 99.99M

99,990,775.43
99,990,775.43 99,990,775.43

De huidige marktkapitalisatie van Unicorn Meat is $ 891.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van W🍖 is 99.99M, met een totale voorraad van 99990775.43. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 891.16K.

Unicorn Meat (W🍖) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Unicorn Meat naar USD $ -0.000544456763822271.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Unicorn Meat naar USD $ -0.0018927802.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Unicorn Meat naar USD $ -0.0019160256.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Unicorn Meat naar USD $ -0.002530762731196604.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000544456763822271-5.73%
30 dagen$ -0.0018927802-21.15%
60 dagen$ -0.0019160256-21.41%
90 dagen$ -0.002530762731196604-22.04%

Wat is Unicorn Meat (W🍖)?

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Unicorn Meat (W🍖) hulpbron

Unicorn Meat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Unicorn Meat (W🍖) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Unicorn Meat (W🍖) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Unicorn Meat te bekijken.

Bekijk nu de Unicorn Meat prijsvoorspelling !

W🍖 naar lokale valuta's

Unicorn Meat (W🍖) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Unicorn Meat (W🍖) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van W🍖 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Unicorn Meat (W🍖)

Hoeveel is Unicorn Meat (W🍖) vandaag waard?
De live W🍖 prijs in USD is 0.00894811 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige W🍖 naar USD prijs?
De huidige prijs van W🍖 naar USD is $ 0.00894811. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Unicorn Meat?
De marktkapitalisatie van W🍖 is $ 891.16K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van W🍖?
De circulerende voorraad van W🍖 is 99.99M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van W🍖?
W🍖 bereikte een ATH-prijs van 0.01772418 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van W🍖?
W🍖 zag een ATL-prijs van 0.00259296 USD.
Wat is het handelsvolume van W🍖?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van W🍖 is -- USD.
Zal W🍖 dit jaar hoger gaan?
W🍖 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de W🍖 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:01:38 (UTC+8)

Unicorn Meat (W🍖) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

