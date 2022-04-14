Ungraduate Gamer (UGG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ungraduate Gamer (UGG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ungraduate Gamer (UGG) Informatie Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise. Officiële website: https://www.ungraduatetoken.com/

Ungraduate Gamer (UGG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ungraduate Gamer (UGG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.82K $ 15.82K $ 15.82K Totale voorraad: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M Circulerende voorraad: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.82K $ 15.82K $ 15.82K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ungraduate Gamer (UGG) prijs

Ungraduate Gamer (UGG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ungraduate Gamer (UGG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UGG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UGG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UGG begrijpt, kun je de live prijs van UGG token verkennen!

Prijsvoorspelling van UGG Wil je weten waar je UGG naartoe gaat? Onze UGG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UGG token!

