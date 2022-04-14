UNFK ($UNFK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UNFK ($UNFK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UNFK ($UNFK) Informatie UNFK is a Solana-based memecoin project designed as a decentralized community focused on creatively challenging institutional corruption through satire, pranks, and viral content. The project operates as a platform where crypto enthusiasts gather to use humor and digital activism to highlight issues within corporations and financial systems. UNFK engages users by empowering them to become "agents" in executing pranks, sharing content, and participating in missions, making it a socially-driven alternative in the crypto space. Officiële website: https://unfk.com/ Koop nu $UNFK!

UNFK ($UNFK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UNFK ($UNFK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Totale voorraad: $ 90.00T $ 90.00T $ 90.00T Circulerende voorraad: $ 90.00T $ 90.00T $ 90.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over UNFK ($UNFK) prijs

UNFK ($UNFK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UNFK ($UNFK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $UNFK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $UNFK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $UNFK begrijpt, kun je de live prijs van $UNFK token verkennen!

Prijsvoorspelling van $UNFK Wil je weten waar je $UNFK naartoe gaat? Onze $UNFK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $UNFK token!

