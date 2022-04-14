Uncle Sam (USAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Uncle Sam (USAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Uncle Sam (USAM) Informatie Uncle Sam Coin ($USAM) isn't just another coin in your wallet — it's your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam's done with taxes and dull tokens — he's here to say: 'More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!' Liquidity's locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let's light up crypto history!" Officiële website: https://usamcoin.com/ Whitepaper: https://usamcoin.com/whitepaper Koop nu USAM!

Uncle Sam (USAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Uncle Sam (USAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K Totale voorraad: $ 313.19B $ 313.19B $ 313.19B Circulerende voorraad: $ 313.19B $ 313.19B $ 313.19B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K Hoogste ooit: $ 0.00000102 $ 0.00000102 $ 0.00000102 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Uncle Sam (USAM) prijs

Uncle Sam (USAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Uncle Sam (USAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USAM begrijpt, kun je de live prijs van USAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van USAM Wil je weten waar je USAM naartoe gaat? Onze USAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USAM token!

