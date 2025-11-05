BeursDEX+
De live Unbagging The Ocean prijs vandaag is 0.00001597 USD. Volg realtime UNBAGGED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UNBAGGED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over UNBAGGED

UNBAGGED Prijsinformatie

Wat is UNBAGGED

UNBAGGED officiële website

UNBAGGED tokenomie

UNBAGGED Prijsvoorspelling

Unbagging The Ocean logo

Unbagging The Ocean Prijs (UNBAGGED)

1 UNBAGGED naar USD live prijs:

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) live prijsgrafiek
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00001371
$ 0.00001371$ 0.00001371
24u laag
$ 0.00001833
$ 0.00001833$ 0.00001833
24u hoog

$ 0.00001371
$ 0.00001371$ 0.00001371

$ 0.00001833
$ 0.00001833$ 0.00001833

$ 0.00060993
$ 0.00060993$ 0.00060993

$ 0.00000447
$ 0.00000447$ 0.00000447

+2.41%

+2.26%

-0.90%

-0.90%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) real-time prijs is $0.00001597. De afgelopen 24 uur werd er UNBAGGED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001371 en een hoogtepunt van $ 0.00001833, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UNBAGGED hoogste prijs aller tijden is $ 0.00060993, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000447 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UNBAGGED met +2.41% veranderd in het afgelopen uur, +2.26% in de afgelopen 24 uur en -0.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Marktinformatie

$ 15.95K
$ 15.95K$ 15.95K

--
----

$ 15.95K
$ 15.95K$ 15.95K

998.94M
998.94M 998.94M

998,938,358.9464843
998,938,358.9464843 998,938,358.9464843

De huidige marktkapitalisatie van Unbagging The Ocean is $ 15.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UNBAGGED is 998.94M, met een totale voorraad van 998938358.9464843. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.95K.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Unbagging The Ocean naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Unbagging The Ocean naar USD $ -0.0000116011.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Unbagging The Ocean naar USD $ +0.0000296420.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Unbagging The Ocean naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.26%
30 dagen$ -0.0000116011-72.64%
60 dagen$ +0.0000296420+185.61%
90 dagen$ 0--

Wat is Unbagging The Ocean (UNBAGGED)?

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) hulpbron

Officiële website

Unbagging The Ocean Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Unbagging The Ocean (UNBAGGED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Unbagging The Ocean (UNBAGGED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Unbagging The Ocean te bekijken.

Bekijk nu de Unbagging The Ocean prijsvoorspelling !

UNBAGGED naar lokale valuta's

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Unbagging The Ocean (UNBAGGED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UNBAGGED token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Hoeveel is Unbagging The Ocean (UNBAGGED) vandaag waard?
De live UNBAGGED prijs in USD is 0.00001597 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UNBAGGED naar USD prijs?
De huidige prijs van UNBAGGED naar USD is $ 0.00001597. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Unbagging The Ocean?
De marktkapitalisatie van UNBAGGED is $ 15.95K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UNBAGGED?
De circulerende voorraad van UNBAGGED is 998.94M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UNBAGGED?
UNBAGGED bereikte een ATH-prijs van 0.00060993 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UNBAGGED?
UNBAGGED zag een ATL-prijs van 0.00000447 USD.
Wat is het handelsvolume van UNBAGGED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UNBAGGED is -- USD.
Zal UNBAGGED dit jaar hoger gaan?
UNBAGGED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UNBAGGED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

