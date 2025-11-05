Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001371 24u laag $ 0.00001833 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00060993 Laagste prijs $ 0.00000447 Prijswijziging (1u) +2.41% Prijswijziging (1D) +2.26% Prijswijziging (7D) -0.90%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) real-time prijs is $0.00001597. De afgelopen 24 uur werd er UNBAGGED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001371 en een hoogtepunt van $ 0.00001833, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UNBAGGED hoogste prijs aller tijden is $ 0.00060993, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000447 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UNBAGGED met +2.41% veranderd in het afgelopen uur, +2.26% in de afgelopen 24 uur en -0.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.95K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.95K Circulerende voorraad 998.94M Totale voorraad 998,938,358.9464843

De huidige marktkapitalisatie van Unbagging The Ocean is $ 15.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UNBAGGED is 998.94M, met een totale voorraad van 998938358.9464843. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.95K.