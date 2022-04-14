Unagi Token (UNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Unagi Token (UNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Unagi Token (UNA) Informatie UNA is the ecosystem token powering Unagi's entertainment universe. At the heart of this universe is Persona - the most hyped and successful NFT mint of 2024 - which has since expanded into short films and a manga featuring Hana, our main character - now brought to life as an AI agent. Unagi's mission is to bring web3 entertainment IP to life blending cutting-edge technology, AI, and culture. We're re-imagining how stories are created, collected, and owned for the next generation. This is storytelling through innovation. Officiële website: https://www.unagi.games/

Unagi Token (UNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Unagi Token (UNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.43M Totale voorraad: $ 990.63M Circulerende voorraad: $ 653.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.70M Hoogste ooit: $ 0.154495 Laagste ooit: $ 0.00648287 Huidige prijs: $ 0.051194

Unagi Token (UNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Unagi Token (UNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNA begrijpt, kun je de live prijs van UNA token verkennen!

Prijsvoorspelling van UNA Wil je weten waar je UNA naartoe gaat? Onze UNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNA token!

