Umbrella Network (UMB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00012833 $ 0.00012833 $ 0.00012833 24u laag $ 0.00015903 $ 0.00015903 $ 0.00015903 24u hoog 24u laag $ 0.00012833$ 0.00012833 $ 0.00012833 24u hoog $ 0.00015903$ 0.00015903 $ 0.00015903 Hoogste prijs ooit $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Laagste prijs $ 0.00012833$ 0.00012833 $ 0.00012833 Prijswijziging (1u) +1.22% Prijswijziging (1D) -14.80% Prijswijziging (7D) -48.96% Prijswijziging (7D) -48.96%

Umbrella Network (UMB) real-time prijs is $0.00013489. De afgelopen 24 uur werd er UMB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00012833 en een hoogtepunt van $ 0.00015903, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UMB hoogste prijs aller tijden is $ 2.62, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00012833 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UMB met +1.22% veranderd in het afgelopen uur, -14.80% in de afgelopen 24 uur en -48.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Umbrella Network (UMB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 57.82K$ 57.82K $ 57.82K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K Circulerende voorraad 429.02M 429.02M 429.02M Totale voorraad 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

De huidige marktkapitalisatie van Umbrella Network is $ 57.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UMB is 429.02M, met een totale voorraad van 447532308.6155464. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 60.31K.