UltraXRP (ULTRAXRP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05 24u laag $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 24u hoog 24u laag $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 24u hoog $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Hoogste prijs ooit $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Laagste prijs $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 Prijswijziging (1u) +0.59% Prijswijziging (1D) +0.75% Prijswijziging (7D) -12.58% Prijswijziging (7D) -12.58%

UltraXRP (ULTRAXRP) real-time prijs is $2.19. De afgelopen 24 uur werd er ULTRAXRP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.05 en een hoogtepunt van $ 2.19, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ULTRAXRP hoogste prijs aller tijden is $ 3.61, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 2.05 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ULTRAXRP met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, +0.75% in de afgelopen 24 uur en -12.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UltraXRP (ULTRAXRP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K Circulerende voorraad 16.94K 16.94K 16.94K Totale voorraad 16,935.77433374806 16,935.77433374806 16,935.77433374806

De huidige marktkapitalisatie van UltraXRP is $ 37.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ULTRAXRP is 16.94K, met een totale voorraad van 16935.77433374806. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.04K.