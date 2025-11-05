ULTIMO (ULTIMO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -8.49% Prijswijziging (7D) -8.49%

ULTIMO (ULTIMO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ULTIMO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ULTIMO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ULTIMO met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -8.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ULTIMO (ULTIMO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.81K$ 31.81K $ 31.81K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.81K$ 31.81K $ 31.81K Circulerende voorraad 999.90M 999.90M 999.90M Totale voorraad 999,898,012.462031 999,898,012.462031 999,898,012.462031

De huidige marktkapitalisatie van ULTIMO is $ 31.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ULTIMO is 999.90M, met een totale voorraad van 999898012.462031. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.81K.