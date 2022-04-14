Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ultimate Frog Racing (UFR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ultimate Frog Racing (UFR) Informatie Ultimate Frog Racing (UFR): The world's most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Officiële website: https://www.ultimatefrogracing.com/

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ultimate Frog Racing (UFR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.71K $ 4.71K $ 4.71K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.71K $ 4.71K $ 4.71K Hoogste ooit: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ultimate Frog Racing (UFR) prijs

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ultimate Frog Racing (UFR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UFR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UFR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UFR begrijpt, kun je de live prijs van UFR token verkennen!

