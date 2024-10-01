Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomie

Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Ugly Dog (UGLYDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Ugly Dog (UGLYDOG) Informatie

Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes.

Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.

Officiële website:
https://uglydog.meme
Whitepaper:
https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf

Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ugly Dog (UGLYDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 186.52K
Totale voorraad:
$ 999.92M
Circulerende voorraad:
$ 999.92M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 186.52K
Hoogste ooit:
$ 0.00370586
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00018454
Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Ugly Dog (UGLYDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal UGLYDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel UGLYDOG tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van UGLYDOG begrijpt, kun je de live prijs van UGLYDOG token verkennen!

Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.