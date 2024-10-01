Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ugly Dog (UGLYDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ugly Dog (UGLYDOG) Informatie Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It's built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what's possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations. Officiële website: https://uglydog.meme Whitepaper: https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf Koop nu UGLYDOG!

Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ugly Dog (UGLYDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 186.52K $ 186.52K $ 186.52K Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 186.52K $ 186.52K $ 186.52K Hoogste ooit: $ 0.00370586 $ 0.00370586 $ 0.00370586 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00018454 $ 0.00018454 $ 0.00018454 Meer informatie over Ugly Dog (UGLYDOG) prijs

Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ugly Dog (UGLYDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UGLYDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UGLYDOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UGLYDOG begrijpt, kun je de live prijs van UGLYDOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van UGLYDOG Wil je weten waar je UGLYDOG naartoe gaat? Onze UGLYDOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UGLYDOG token!

