ufunapp (UFUN) Informatie ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support. Officiële website: https://ufun.app

ufunapp (UFUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ufunapp (UFUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.07K $ 20.07K $ 20.07K Totale voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Circulerende voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.07K $ 20.07K $ 20.07K Hoogste ooit: $ 0.00272452 $ 0.00272452 $ 0.00272452 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ufunapp (UFUN) prijs

ufunapp (UFUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ufunapp (UFUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UFUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UFUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UFUN begrijpt, kun je de live prijs van UFUN token verkennen!

Prijsvoorspelling van UFUN Wil je weten waar je UFUN naartoe gaat? Onze UFUN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UFUN token!

