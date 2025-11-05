UFOPEPE (UFO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.01% Prijswijziging (1D) -1.85% Prijswijziging (7D) -13.68% Prijswijziging (7D) -13.68%

UFOPEPE (UFO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er UFO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UFO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00129662, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UFO met +1.01% veranderd in het afgelopen uur, -1.85% in de afgelopen 24 uur en -13.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UFOPEPE (UFO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Circulerende voorraad 991.20M 991.20M 991.20M Totale voorraad 991,202,222.894266 991,202,222.894266 991,202,222.894266

De huidige marktkapitalisatie van UFOPEPE is $ 31.42K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UFO is 991.20M, met een totale voorraad van 991202222.894266. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.42K.