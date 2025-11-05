UFO Token (UFO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001238 $ 0.00001238 $ 0.00001238 24u laag $ 0.00001376 $ 0.00001376 $ 0.00001376 24u hoog 24u laag $ 0.00001238$ 0.00001238 $ 0.00001238 24u hoog $ 0.00001376$ 0.00001376 $ 0.00001376 Hoogste prijs ooit $ 0.00011309$ 0.00011309 $ 0.00011309 Laagste prijs $ 0.00000301$ 0.00000301 $ 0.00000301 Prijswijziging (1u) +0.11% Prijswijziging (1D) +2.39% Prijswijziging (7D) -22.68% Prijswijziging (7D) -22.68%

UFO Token (UFO) real-time prijs is $0.00001361. De afgelopen 24 uur werd er UFO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001238 en een hoogtepunt van $ 0.00001376, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UFO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00011309, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000301 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UFO met +0.11% veranderd in het afgelopen uur, +2.39% in de afgelopen 24 uur en -22.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UFO Token (UFO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.32M$ 12.32M $ 12.32M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.32M$ 12.32M $ 12.32M Circulerende voorraad 913.72B 913.72B 913.72B Totale voorraad 913,715,637,153.5 913,715,637,153.5 913,715,637,153.5

De huidige marktkapitalisatie van UFO Token is $ 12.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UFO is 913.72B, met een totale voorraad van 913715637153.5. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.32M.