UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Officiële website: https://www.digift.sg/user/login Whitepaper: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Totale voorraad: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Circulerende voorraad: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Hoogste ooit: $ 103.6 $ 103.6 $ 103.6 Laagste ooit: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Huidige prijs: $ 103.6 $ 103.6 $ 103.6 Meer informatie over UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) prijs

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UMINT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UMINT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UMINT begrijpt, kun je de live prijs van UMINT token verkennen!

