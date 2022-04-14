UA1 (UA1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UA1 (UA1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UA1 (UA1) Informatie What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement. Officiële website: https://www.ua1.ai Whitepaper: https://docs.ua1.ai

UA1 (UA1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UA1 (UA1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.05K $ 18.05K $ 18.05K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.44K $ 29.44K $ 29.44K Hoogste ooit: $ 0.00740758 $ 0.00740758 $ 0.00740758 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002944 $ 0.0002944 $ 0.0002944 Meer informatie over UA1 (UA1) prijs

UA1 (UA1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UA1 (UA1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UA1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UA1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UA1 begrijpt, kun je de live prijs van UA1 token verkennen!

Prijsvoorspelling van UA1 Wil je weten waar je UA1 naartoe gaat? Onze UA1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UA1 token!

