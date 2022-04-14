Type Shit (TYPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Type Shit (TYPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Type Shit (TYPE) Informatie TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression "type shit," which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you're an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what's fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments. Officiële website: http://typeshitsolana.com/

Type Shit (TYPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Type Shit (TYPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.02K $ 10.02K $ 10.02K Totale voorraad: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Circulerende voorraad: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.02K $ 10.02K $ 10.02K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Type Shit (TYPE) prijs

Type Shit (TYPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Type Shit (TYPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TYPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TYPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TYPE begrijpt, kun je de live prijs van TYPE token verkennen!

Prijsvoorspelling van TYPE Wil je weten waar je TYPE naartoe gaat? Onze TYPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TYPE token!

