TXN Club (TXN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TXN Club (TXN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper Officiële website: https://txntech.club/ Whitepaper: https://docs.txntech.club/

TXN Club (TXN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TXN Club (TXN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.59K $ 13.59K $ 13.59K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 74.42K $ 74.42K $ 74.42K Hoogste ooit: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00074345 $ 0.00074345 $ 0.00074345 Meer informatie over TXN Club (TXN) prijs

TXN Club (TXN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TXN Club (TXN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TXN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TXN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TXN begrijpt, kun je de live prijs van TXN token verkennen!

Prijsvoorspelling van TXN Wil je weten waar je TXN naartoe gaat? Onze TXN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TXN token!

