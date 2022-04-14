Tx24 (TXT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tx24 (TXT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tx24 (TXT) Informatie Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world's leading cryptocurrencies. Since 2023, we've been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you're trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities.

Officiële website: https://www.tx24.io

Tx24 (TXT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tx24 (TXT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 817.65K $ 817.65K $ 817.65K Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 82.00M $ 82.00M $ 82.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Hoogste ooit: $ 0.059991 $ 0.059991 $ 0.059991 Laagste ooit: $ 0.0038026 $ 0.0038026 $ 0.0038026 Huidige prijs: $ 0.00995173 $ 0.00995173 $ 0.00995173 Meer informatie over Tx24 (TXT) prijs

Tx24 (TXT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tx24 (TXT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TXT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TXT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TXT begrijpt, kun je de live prijs van TXT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TXT Wil je weten waar je TXT naartoe gaat? Onze TXT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TXT token!

