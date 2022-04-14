Twin Protocol (TWIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Twin Protocol (TWIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Twin Protocol (TWIN) Informatie Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Officiële website: https://twinprotocol.com/ Koop nu TWIN!

Twin Protocol (TWIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Twin Protocol (TWIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 293.40K $ 293.40K $ 293.40K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 262.95M $ 262.95M $ 262.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Hoogste ooit: $ 0.099439 $ 0.099439 $ 0.099439 Laagste ooit: $ 0.00109387 $ 0.00109387 $ 0.00109387 Huidige prijs: $ 0.0011158 $ 0.0011158 $ 0.0011158 Meer informatie over Twin Protocol (TWIN) prijs

Twin Protocol (TWIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Twin Protocol (TWIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TWIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TWIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TWIN begrijpt, kun je de live prijs van TWIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van TWIN Wil je weten waar je TWIN naartoe gaat? Onze TWIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TWIN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!