TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Informatie TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short "twin-token" method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Officiële website: https://app.twinfinance.io Whitepaper: https://docs.twinfinance.io

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.03K $ 13.03K $ 13.03K Totale voorraad: $ 37.21 $ 37.21 $ 37.21 Circulerende voorraad: $ 37.21 $ 37.21 $ 37.21 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.03K $ 13.03K $ 13.03K Hoogste ooit: $ 392.08 $ 392.08 $ 392.08 Laagste ooit: $ 331.7 $ 331.7 $ 331.7 Huidige prijs: $ 349.57 $ 349.57 $ 349.57 Meer informatie over TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) prijs

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MSTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MSTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MSTR begrijpt, kun je de live prijs van MSTR token verkennen!

