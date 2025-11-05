TUTUT COIN (TUTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00017296 24u hoog $ 0.00019071 Hoogste prijs ooit $ 0.00032973 Laagste prijs $ 0.00017296 Prijswijziging (1u) +1.35% Prijswijziging (1D) -2.01% Prijswijziging (7D) -23.30%

TUTUT COIN (TUTC) real-time prijs is $0.00018686. De afgelopen 24 uur werd er TUTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017296 en een hoogtepunt van $ 0.00019071, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TUTC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00032973, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00017296 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TUTC met +1.35% veranderd in het afgelopen uur, -2.01% in de afgelopen 24 uur en -23.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TUTUT COIN (TUTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 186.86K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 186.86K Circulerende voorraad 999.98M Totale voorraad 999,980,288.876107

De huidige marktkapitalisatie van TUTUT COIN is $ 186.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TUTC is 999.98M, met een totale voorraad van 999980288.876107. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 186.86K.