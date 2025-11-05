BeursDEX+
De live TUTUT COIN prijs vandaag is 0.00018686 USD. Volg realtime TUTC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TUTC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TUTC

TUTC Prijsinformatie

Wat is TUTC

TUTC officiële website

TUTC tokenomie

TUTC Prijsvoorspelling

TUTUT COIN Prijs (TUTC)

Niet genoteerd

1 TUTC naar USD live prijs:

$0.00018665
$0.00018665
-2.10%1D
TUTUT COIN (TUTC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:56:40 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00017296
$ 0.00017296
24u laag
$ 0.00019071
$ 0.00019071
24u hoog

$ 0.00017296
$ 0.00017296

$ 0.00019071
$ 0.00019071

$ 0.00032973
$ 0.00032973

$ 0.00017296
$ 0.00017296

+1.35%

-2.01%

-23.30%

-23.30%

TUTUT COIN (TUTC) real-time prijs is $0.00018686. De afgelopen 24 uur werd er TUTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017296 en een hoogtepunt van $ 0.00019071, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TUTC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00032973, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00017296 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TUTC met +1.35% veranderd in het afgelopen uur, -2.01% in de afgelopen 24 uur en -23.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TUTUT COIN (TUTC) Marktinformatie

$ 186.86K
$ 186.86K

--
--

$ 186.86K
$ 186.86K

999.98M
999.98M

999,980,288.876107
999,980,288.876107

De huidige marktkapitalisatie van TUTUT COIN is $ 186.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TUTC is 999.98M, met een totale voorraad van 999980288.876107. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 186.86K.

TUTUT COIN (TUTC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van TUTUT COIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van TUTUT COIN naar USD $ -0.0000735175.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van TUTUT COIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van TUTUT COIN naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.01%
30 dagen$ -0.0000735175-39.34%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is TUTUT COIN (TUTC)?

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

TUTUT COIN (TUTC) hulpbron

Officiële website

TUTUT COIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TUTUT COIN (TUTC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TUTUT COIN (TUTC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TUTUT COIN te bekijken.

Bekijk nu de TUTUT COIN prijsvoorspelling !

TUTC naar lokale valuta's

TUTUT COIN (TUTC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TUTUT COIN (TUTC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TUTC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over TUTUT COIN (TUTC)

Hoeveel is TUTUT COIN (TUTC) vandaag waard?
De live TUTC prijs in USD is 0.00018686 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TUTC naar USD prijs?
De huidige prijs van TUTC naar USD is $ 0.00018686. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TUTUT COIN?
De marktkapitalisatie van TUTC is $ 186.86K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TUTC?
De circulerende voorraad van TUTC is 999.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TUTC?
TUTC bereikte een ATH-prijs van 0.00032973 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TUTC?
TUTC zag een ATL-prijs van 0.00017296 USD.
Wat is het handelsvolume van TUTC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TUTC is -- USD.
Zal TUTC dit jaar hoger gaan?
TUTC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TUTC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:56:40 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,613.11

$3,390.70

$160.07

$1.0000

$1.1027

$103,613.11

$3,390.70

$160.07

$2.2717

$0.16690

$0.00000

$0.00000

$0.03232

$0.00899

$0.00806

$0.2223

$0.2462

$0.0000000045559

$0.000008939

$177.83

