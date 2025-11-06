turn your penny into a house (PENNY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -5.36% Prijswijziging (7D) -5.36%

turn your penny into a house (PENNY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PENNY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PENNY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PENNY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -5.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

turn your penny into a house (PENNY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Circulerende voorraad 999.51M 999.51M 999.51M Totale voorraad 999,505,060.304942 999,505,060.304942 999,505,060.304942

De huidige marktkapitalisatie van turn your penny into a house is $ 6.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PENNY is 999.51M, met een totale voorraad van 999505060.304942. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.96K.