TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.33% Prijswijziging (1D) -4.29% Prijswijziging (7D) -13.76% Prijswijziging (7D) -13.76%

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ₸USD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ₸USD hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ₸USD met +1.33% veranderd in het afgelopen uur, -4.29% in de afgelopen 24 uur en -13.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 399.17K$ 399.17K $ 399.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 536.89K$ 536.89K $ 536.89K Circulerende voorraad 74.35B 74.35B 74.35B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TurboUSD Unstablecoin is $ 399.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ₸USD is 74.35B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 536.89K.