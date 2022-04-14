Turbos Finance (TURBOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Turbos Finance (TURBOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Turbos Finance (TURBOS) Informatie What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What's next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem. Officiële website: https://www.turbos.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/view/az3ucbpz54v9zkp6

Turbos Finance (TURBOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Turbos Finance (TURBOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Hoogste ooit: $ 0.00726967 $ 0.00726967 $ 0.00726967 Laagste ooit: $ 0.00000145 $ 0.00000145 $ 0.00000145 Huidige prijs: $ 0.0006956 $ 0.0006956 $ 0.0006956 Meer informatie over Turbos Finance (TURBOS) prijs

Turbos Finance (TURBOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Turbos Finance (TURBOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TURBOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TURBOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TURBOS begrijpt, kun je de live prijs van TURBOS token verkennen!

