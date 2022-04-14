Tulip Protocol (TULIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tulip Protocol (TULIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tulip Protocol (TULIP) Informatie Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Officiële website: https://tulip.garden Koop nu TULIP!

Tulip Protocol (TULIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tulip Protocol (TULIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.21K $ 52.21K $ 52.21K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 334.35K $ 334.35K $ 334.35K Hoogste ooit: $ 50.22 $ 50.22 $ 50.22 Laagste ooit: $ 0.03342552 $ 0.03342552 $ 0.03342552 Huidige prijs: $ 0.03343517 $ 0.03343517 $ 0.03343517 Meer informatie over Tulip Protocol (TULIP) prijs

Tulip Protocol (TULIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tulip Protocol (TULIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TULIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TULIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TULIP begrijpt, kun je de live prijs van TULIP token verkennen!

