tuki (TUKI) Informatie tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own. Officiële website: https://www.tuki.meme/

tuki (TUKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor tuki (TUKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Totale voorraad: $ 998.61M $ 998.61M $ 998.61M Circulerende voorraad: $ 998.61M $ 998.61M $ 998.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Hoogste ooit: $ 0.00459213 $ 0.00459213 $ 0.00459213 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over tuki (TUKI) prijs

tuki (TUKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van tuki (TUKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TUKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TUKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TUKI begrijpt, kun je de live prijs van TUKI token verkennen!

Prijsvoorspelling van TUKI Wil je weten waar je TUKI naartoe gaat? Onze TUKI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

