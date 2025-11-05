TTAJ (TTAJ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00246492 $ 0.00246492 $ 0.00246492 24u laag $ 0.00263159 $ 0.00263159 $ 0.00263159 24u hoog 24u laag $ 0.00246492$ 0.00246492 $ 0.00246492 24u hoog $ 0.00263159$ 0.00263159 $ 0.00263159 Hoogste prijs ooit $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Laagste prijs $ 0.00217406$ 0.00217406 $ 0.00217406 Prijswijziging (1u) -0.26% Prijswijziging (1D) +3.95% Prijswijziging (7D) -42.10% Prijswijziging (7D) -42.10%

TTAJ (TTAJ) real-time prijs is $0.0026231. De afgelopen 24 uur werd er TTAJ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00246492 en een hoogtepunt van $ 0.00263159, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TTAJ hoogste prijs aller tijden is $ 0.00996565, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00217406 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TTAJ met -0.26% veranderd in het afgelopen uur, +3.95% in de afgelopen 24 uur en -42.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TTAJ (TTAJ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 291.16K$ 291.16K $ 291.16K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 291.16K$ 291.16K $ 291.16K Circulerende voorraad 111.00M 111.00M 111.00M Totale voorraad 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TTAJ is $ 291.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TTAJ is 111.00M, met een totale voorraad van 111000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 291.16K.