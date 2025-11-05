BeursDEX+
De live TTAJ prijs vandaag is 0.0026231 USD. Volg realtime TTAJ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TTAJ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live TTAJ prijs vandaag is 0.0026231 USD. Volg realtime TTAJ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TTAJ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TTAJ

TTAJ Prijsinformatie

Wat is TTAJ

TTAJ whitepaper

TTAJ officiële website

TTAJ tokenomie

TTAJ Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

TTAJ logo

TTAJ Prijs (TTAJ)

Niet genoteerd

1 TTAJ naar USD live prijs:

$0.0026231
+3.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
TTAJ (TTAJ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:01:09 (UTC+8)

TTAJ (TTAJ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00246492
24u laag
$ 0.00263159
24u hoog

$ 0.00246492
$ 0.00263159
$ 0.00996565
$ 0.00217406
-0.26%

+3.95%

-42.10%

-42.10%

TTAJ (TTAJ) real-time prijs is $0.0026231. De afgelopen 24 uur werd er TTAJ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00246492 en een hoogtepunt van $ 0.00263159, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TTAJ hoogste prijs aller tijden is $ 0.00996565, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00217406 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TTAJ met -0.26% veranderd in het afgelopen uur, +3.95% in de afgelopen 24 uur en -42.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TTAJ (TTAJ) Marktinformatie

$ 291.16K
--
$ 291.16K
111.00M
111,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van TTAJ is $ 291.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TTAJ is 111.00M, met een totale voorraad van 111000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 291.16K.

TTAJ (TTAJ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van TTAJ naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van TTAJ naar USD $ -0.0012596897.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van TTAJ naar USD $ -0.0015707149.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van TTAJ naar USD $ -0.003111075695431984.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+3.95%
30 dagen$ -0.0012596897-48.02%
60 dagen$ -0.0015707149-59.88%
90 dagen$ -0.003111075695431984-54.25%

Wat is TTAJ (TTAJ)?

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

TTAJ (TTAJ) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

TTAJ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TTAJ (TTAJ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TTAJ (TTAJ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TTAJ te bekijken.

Bekijk nu de TTAJ prijsvoorspelling !

TTAJ naar lokale valuta's

TTAJ (TTAJ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TTAJ (TTAJ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TTAJ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over TTAJ (TTAJ)

Hoeveel is TTAJ (TTAJ) vandaag waard?
De live TTAJ prijs in USD is 0.0026231 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TTAJ naar USD prijs?
De huidige prijs van TTAJ naar USD is $ 0.0026231. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TTAJ?
De marktkapitalisatie van TTAJ is $ 291.16K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TTAJ?
De circulerende voorraad van TTAJ is 111.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TTAJ?
TTAJ bereikte een ATH-prijs van 0.00996565 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TTAJ?
TTAJ zag een ATL-prijs van 0.00217406 USD.
Wat is het handelsvolume van TTAJ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TTAJ is -- USD.
Zal TTAJ dit jaar hoger gaan?
TTAJ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TTAJ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
TTAJ (TTAJ) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

