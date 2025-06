Wat is Tsuki Inu (TKINU)?

Derived from the Japanese word for Moon (月), TSUKI INU ($TKINU) is a community driven cryptocurrency with a goal of empowering individuals to participate in spontaneous community value creation. $TKINU is a 100% decentralized peer-to-peer digital currency with 2% re-distribution of every transaction to all holders.

