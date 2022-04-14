Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tsotchke (TSOTCHKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tsotchke (TSOTCHKE) Informatie Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It's science powered by coordination through tokenization. Officiële website: https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network Koop nu TSOTCHKE!

Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tsotchke (TSOTCHKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 946.37M $ 946.37M $ 946.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Hoogste ooit: $ 0.057103 $ 0.057103 $ 0.057103 Laagste ooit: $ 0.00105666 $ 0.00105666 $ 0.00105666 Huidige prijs: $ 0.0014896 $ 0.0014896 $ 0.0014896 Meer informatie over Tsotchke (TSOTCHKE) prijs

Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tsotchke (TSOTCHKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TSOTCHKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TSOTCHKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TSOTCHKE begrijpt, kun je de live prijs van TSOTCHKE token verkennen!

