TruthAiSwarm (TRUTHAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.92% Prijswijziging (1D) -1.28% Prijswijziging (7D) -41.98% Prijswijziging (7D) -41.98%

TruthAiSwarm (TRUTHAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TRUTHAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRUTHAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRUTHAI met +0.92% veranderd in het afgelopen uur, -1.28% in de afgelopen 24 uur en -41.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 40.15K$ 40.15K $ 40.15K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 40.15K$ 40.15K $ 40.15K Circulerende voorraad 979.30M 979.30M 979.30M Totale voorraad 979,296,914.712274 979,296,914.712274 979,296,914.712274

De huidige marktkapitalisatie van TruthAiSwarm is $ 40.15K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRUTHAI is 979.30M, met een totale voorraad van 979296914.712274. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 40.15K.