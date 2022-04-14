trustInWeb3 (T3AI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in trustInWeb3 (T3AI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

trustInWeb3 (T3AI) Informatie
t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.
Officiële website: https://www.trustinweb3.xyz/
Whitepaper: https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf

trustInWeb3 (T3AI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor trustInWeb3 (T3AI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 100.86K $ 100.86K $ 100.86K Totale voorraad: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M Circulerende voorraad: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 100.86K $ 100.86K $ 100.86K Hoogste ooit: $ 0.00346754 $ 0.00346754 $ 0.00346754 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010179 $ 0.00010179 $ 0.00010179 Meer informatie over trustInWeb3 (T3AI) prijs

trustInWeb3 (T3AI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van trustInWeb3 (T3AI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal T3AI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel T3AI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van T3AI begrijpt, kun je de live prijs van T3AI token verkennen!

Prijsvoorspelling van T3AI
Wil je weten waar je T3AI naartoe gaat? Onze T3AI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

