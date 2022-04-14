Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Trump Shuffle (SHUFFLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Trump Shuffle (SHUFFLE) Informatie Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years! Officiële website: https://www.trumpshuffle.fun/

Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Trump Shuffle (SHUFFLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.67K $ 18.67K $ 18.67K Totale voorraad: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M Circulerende voorraad: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.67K $ 18.67K $ 18.67K Hoogste ooit: $ 0.00489927 $ 0.00489927 $ 0.00489927 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Trump Shuffle (SHUFFLE) prijs

Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Trump Shuffle (SHUFFLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHUFFLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHUFFLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHUFFLE begrijpt, kun je de live prijs van SHUFFLE token verkennen!

