TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Informatie The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Officiële website: https://www.trufin.io/ Whitepaper: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2 Koop nu TRUNEAR!

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.03M $ 25.03M $ 25.03M Totale voorraad: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M Circulerende voorraad: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.03M $ 25.03M $ 25.03M Hoogste ooit: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Laagste ooit: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Huidige prijs: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Meer informatie over TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) prijs

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRUNEAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUNEAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRUNEAR begrijpt, kun je de live prijs van TRUNEAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRUNEAR Wil je weten waar je TRUNEAR naartoe gaat? Onze TRUNEAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRUNEAR token!

