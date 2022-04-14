TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Informatie The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC's token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

TruMATIC's token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions. Officiële website: https://www.trufin.io/ Whitepaper: https://trufin.gitbook.io/docs/

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.33M $ 41.33M $ 41.33M Totale voorraad: $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M Circulerende voorraad: $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.33M $ 41.33M $ 41.33M Hoogste ooit: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Laagste ooit: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 Huidige prijs: $ 0.248908 $ 0.248908 $ 0.248908 Meer informatie over TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) prijs

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRUMATIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUMATIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRUMATIC begrijpt, kun je de live prijs van TRUMATIC token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRUMATIC Wil je weten waar je TRUMATIC naartoe gaat? Onze TRUMATIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRUMATIC token!

