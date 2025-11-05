TruFin Staked INJ (TRUINJ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 6.07 $ 6.07 $ 6.07 24u laag $ 6.79 $ 6.79 $ 6.79 24u hoog 24u laag $ 6.07$ 6.07 $ 6.07 24u hoog $ 6.79$ 6.79 $ 6.79 Hoogste prijs ooit $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Laagste prijs $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Prijswijziging (1u) +1.50% Prijswijziging (1D) +3.06% Prijswijziging (7D) -20.23% Prijswijziging (7D) -20.23%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) real-time prijs is $6.79. De afgelopen 24 uur werd er TRUINJ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 6.07 en een hoogtepunt van $ 6.79, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRUINJ hoogste prijs aller tijden is $ 16.29, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 4.75 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRUINJ met +1.50% veranderd in het afgelopen uur, +3.06% in de afgelopen 24 uur en -20.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M Circulerende voorraad 1.39M 1.39M 1.39M Totale voorraad 1,390,402.748138971 1,390,402.748138971 1,390,402.748138971

De huidige marktkapitalisatie van TruFin Staked INJ is $ 9.44M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRUINJ is 1.39M, met een totale voorraad van 1390402.748138971. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.44M.