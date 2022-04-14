TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TruFin Staked APT (TRUAPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TruFin Staked APT (TRUAPT) Informatie The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Officiële website: https://www.trufin.io/

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TruFin Staked APT (TRUAPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43,38M Totale voorraad: $ 9,89M Circulerende voorraad: $ 9,89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43,38M Hoogste ooit: $ 15,37 Laagste ooit: $ 3,84 Huidige prijs: $ 4,39

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TruFin Staked APT (TRUAPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRUAPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUAPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRUAPT begrijpt, kun je de live prijs van TRUAPT token verkennen!

