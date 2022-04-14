Truffle Token (TRUFF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Truffle Token (TRUFF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Truffle Token (TRUFF) Informatie $TRUFF is a revenue-sharing meme coin that combines fun, community engagement, and utility. Holders unlock tiered rewards based on token ownership, including revenue shares from bot fees and NFT drops, VIP event access, and exclusive perks. The ecosystem gamifies participation with evolving pig characters, fostering a strong community while offering tangible earning opportunities through its innovative, utility-driven platform. Officiële website: https://www.truffletoken.meme Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1RJ9BPK4OiAGQBuupBt1H9CQcTLDvxPyf/view?usp=sharing

Truffle Token (TRUFF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Truffle Token (TRUFF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.93K $ 5.93K $ 5.93K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.93K $ 5.93K $ 5.93K Hoogste ooit: $ 0.00281057 $ 0.00281057 $ 0.00281057 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Truffle Token (TRUFF) prijs

Truffle Token (TRUFF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Truffle Token (TRUFF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRUFF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUFF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRUFF begrijpt, kun je de live prijs van TRUFF token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRUFF Wil je weten waar je TRUFF naartoe gaat? Onze TRUFF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRUFF token!

