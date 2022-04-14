TruBadger (TRUBGR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TruBadger (TRUBGR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TruBadger (TRUBGR) Informatie We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse. Officiële website: https://trubadger.io/

TruBadger (TRUBGR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TruBadger (TRUBGR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 526.46K $ 526.46K $ 526.46K Totale voorraad: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Circulerende voorraad: $ 398.02T $ 398.02T $ 398.02T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TruBadger (TRUBGR) prijs

TruBadger (TRUBGR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TruBadger (TRUBGR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRUBGR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUBGR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRUBGR begrijpt, kun je de live prijs van TRUBGR token verkennen!

