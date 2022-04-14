TRONPAD (TRONPAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TRONPAD (TRONPAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TRONPAD (TRONPAD) Informatie TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects. TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects. Officiële website: https://tronpad.network/

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TRONPAD (TRONPAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Totale voorraad: $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M Circulerende voorraad: $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Hoogste ooit: $ 0.311792 $ 0.311792 $ 0.311792 Laagste ooit: $ 0.00106621 $ 0.00106621 $ 0.00106621 Huidige prijs: $ 0.00163255 $ 0.00163255 $ 0.00163255 Meer informatie over TRONPAD (TRONPAD) prijs

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TRONPAD (TRONPAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRONPAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRONPAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRONPAD begrijpt, kun je de live prijs van TRONPAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRONPAD Wil je weten waar je TRONPAD naartoe gaat? Onze TRONPAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRONPAD token!

