Troll House (TROLLHOUSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00104095$ 0.00104095 $ 0.00104095 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.42% Prijswijziging (1D) -3.99% Prijswijziging (7D) -36.87% Prijswijziging (7D) -36.87%

Troll House (TROLLHOUSE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TROLLHOUSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TROLLHOUSE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00104095, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TROLLHOUSE met +1.42% veranderd in het afgelopen uur, -3.99% in de afgelopen 24 uur en -36.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Troll House (TROLLHOUSE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 21.09K$ 21.09K $ 21.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.09K$ 21.09K $ 21.09K Circulerende voorraad 999.30M 999.30M 999.30M Totale voorraad 999,302,658.895848 999,302,658.895848 999,302,658.895848

De huidige marktkapitalisatie van Troll House is $ 21.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TROLLHOUSE is 999.30M, met een totale voorraad van 999302658.895848. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.09K.